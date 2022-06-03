У столичной клиники, где умерла пациентка, отозвали лицензию

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Росздравнадзор попросил отозвать лицензию у столичного частного медучреждения "Медицина 24/7" из-за большого числа нарушений. Суд признал данное решение законным, сообщает ТАСС.

"Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда решение об отзыве лицензии у столичной частной клиники "Медика 24" ("Медицина 24/7") признано законным", – говорится в заявлении.

В отношении данной клиники до этого было возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки. Генеральный директор и главный врач учреждения был объявлен в международный розыск и арестован заочно.

Ранее дело было возбуждено по факту смерти пациентки в одной из столичных клиник пластической хирургии. По данным источника, девушка обратилась в частную клинику, чтобы сделать липосакцию. Однако во время операции ее состояние ухудшилось.