В Москве завели дело из-за смерти женщины после лечения в частной клинике

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве из-за смерти пациентки после химиотерапии в частной клинике завели уголовное дело. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

В одной из частных клиник столицы проходила лечение женщина 1949 года рождения. Она находилась под наблюдением с февраля. 14 апреля ее состояние резко ухудшилось после химиотерапии. Ее госпитализировали в городскую больницу, несмотря на оказанную медпомощь, женщина скончалась.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки", – добавила Иванова.

По ее словам, при обыске в клинике была изъята необходимая медицинская документация. По сообщению столичной прокуратуры, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены ведомством на контроль.

Ранее пограничники пресекли работу частной клиники в аэропорту Шереметьево, изготавливавшей поддельные справки для въезда иностранцев в Россию во время пандемии коронавируса.