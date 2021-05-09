Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции

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Некоторыми назначениями врачей не стоит злоупотреблять, сказал главный врач клиники экспертной медицины "Медицина 24/7" Олег Серебрянский.
При этом он подчеркнул, что практически все рекомендации специалистов имеют смысл.
В частности, Серебрянский отметил, что медики довольно часто назначают пациентам промывание морской водой. Однако соответствующие препараты являются дорогостоящими, а такого же эффекта можно добиться промыванием соленой водой или физраствором.
"Как правило, они назначаются в комплексе с основной терапией или после нее. Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать", – приводит агентство "Прайм" слова врача.
Специалист добавил, что бесконтрольный прием лекарственных средств может навредить организму. Особенно это касается витаминов и БАДов, заключил Серебрянский.
Ранее дерматолог рассказала, что лучшее время для принятия солнечных ванн – до 10:00 и после 17:00. Все остальное время необходимо проводить в тени с применением защитных средств.
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