Врач рассказал, где можно подхватить грибок стопы

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Основными местами распространения грибка стопы являются заведения с прокатом обуви. Среди них, например, катки и боулинги, рассказала дерматолог Натэла Гришина в интервью телеканалу "Звезда".
"Если есть повреждения целостности кожного барьера, то есть какие-то натертости на ступнях, микроранки, трещинки, а ранее до этого обувь использовал человек, который инфицирован грибком, то здесь передача грибка стопроцентная", – уточнила она.
В зоне риска и посетители бассейнов и саун, где люди ходят босиком, а также маникюрных салонов. При посещении последних Гришина рекомендует обратить внимание на обработку инструментов, выснить, стерилизуют ли их.
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