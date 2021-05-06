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Москва 24

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Общество

12:51

Эксперт рассказала, чем опасны прогулки под дождем

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прогулка под дождем может закончится воспалениями на коже и походом в больницу. Об этом предупредила врач-дерматолог и трихолог Наталья Яковлева в интервью телеканалу "Звезда".

Она объяснила, что, проходя через атмосферу, осадки вбирают содержащиеся в ней вредные вещества. Волосам, в отличие от кожи, они повредить не могут. "Из-за того, что она (дождевая вода. – Прим. ред.) содержит большое количество тяжелых металлов, то может вызвать дерматит", – уточнила эксперт.

При первых симптомах кожного недуга Яковлева призывает сразу обращаться к врачу, так как каждый может переносить болезнь с разной степенью тяжести.

Ранее диетолог Маргарита Макуха рассказала россиянам, как не набрать лишний вес в период майских праздников. Она посоветовала выпивать в день около двух литров воды, а прием пищи начинать с овощей.

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