Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Увлекаться вредной едой во время майских праздников не стоит, рассказала диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха. По ее словам, нездоровая пища не должна превышать 20 процентов от рациона.

"Задача человека при организации питания праздниках – не переедать и стараться соблюдать правильный, здоровый рацион. Обычно на каникулах мы можем позволить себе около 20 процентов нездоровой еды в виде выпечки, сладостей, жирных лакомств. Однако лучше не увлекаться таким питанием, а по завершении праздников – максимально нормализовать питание", – приводит РИА Новости слова диетолога.

Маргарита Макуха подчеркнула, что в день необходимо выпивать порядка 2 литров чистой воды, а прием пищи лучше начинать с овощей. Также специалист напомнила россиянам о вреде алкоголя.

"Конечно, никто не застрахован от случайных или даже запланированных перееданий, особенно в праздничные дни. После таких срывов можно сделать 1–2 разгрузочных дня, например овощной, кефирный, яблочный, а затем снова вернуться к режиму здорового питания", – отметила Макуха.

При этом она отметила, что после праздников не стоит проводить курсы разгрузочных дней.

"Нарушать таким образом сбалансированный план питания нельзя. Проведение разгрузочных дней более 2 раз в неделю может привести к значительному снижению метаболизма и даже к обратному эффекту – набору веса. Целью таких дней является не похудение, а достижение идеального обмена веществ, при котором обеспечивается освобождение организма от лишнего веса, который был набран в период переедания во время праздничных дней", – заключила диетолог.

Ранее врач рассказала, что перегружать рацион жирными и мясными блюдами, а также алкоголем не стоит. Также специалист посоветовала ограничивать общее количество употребляемой в праздники пищи.

