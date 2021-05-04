Врач рассказала, как питаться в длинные выходные

Фото: depositphotos/YAYImages

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала в интервью радио Sputnik, что должно быть на праздничном столе россиян в период длинных выходных.

По ее словам, перегружать рацион жирными и мясными блюдами, а также алкоголем не стоит.

"Если уж очень много жирных, мясных продуктов, нужно разбавлять это салатами, зеленью, большим количеством овощей и стараться ограничивать спиртное. Натуральные крупы, овощи, фрукты совершенно спокойно разбавят праздничные дни", – отметила специалист.

Бережная также посоветовала ограничивать общее количество употребляемой в праздники пищи. Как считает диетолог, в праздничные дни необходимо не наедаться, а получать удовольствие от жизни.

Бережная подчеркнула, что неправильное питание может стать причиной тяжести в желудке, тошноты, отрыжки. Если пищевое поведение все же было нарушено, врач рекомендуют провести коррекцию рациона.

"Можно использовать любые супы: они достаточно питательны и в теплом виде улучшают пищеварение. Лучше убирать тяжелые продукты, копчености, острое и добавлять больше растительной пищи в запеченном, в тушеном виде", – объяснила специалист.

Также она посоветовала пить чай с лимоном, минеральную воду или использовать энтеросорбенты. При этом если состояние ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом, заключила Бережная.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал, что любителей пикников поджидает опасность пищевой токсической и кишечной инфекции. Чтобы снизить риски, необходимо правильно подойти к выбору и хранению продуктов, в частности шашлыка, который является неотъемлемым атрибутом большинства посиделок на природе.

