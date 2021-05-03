Инфекционист объяснил, чем опасны пикники

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал Москве 24, какие опасности поджидают любителей пикников.
"Весной начинается пора, когда увеличивается количество отравлений. Это связано с выездами в городские лесопарки и на дачи. Поэтому статистика всевозможных отравлений возрастает", – сообщил эксперт.
По словам Акинфиева, любителей пикников в первую очередь поджидает опасность пищевой токсической и кишечной инфекции. Чтобы снизить риски, необходимо правильно подойти к выбору и хранению продуктов, в частности шашлыка, который является неотъемлемым атрибутом большинства посиделок на природе, предупреждает врач.
"Мясо и маринад к нему должны быть свежими. Для этого необходимо или самостоятельно подготовить мясо и маринад, или покупать их в проверенных магазинах", – отметил Акинфиев.
Перед приготовлением шашлыков необходимо подготовить шампуры и решетки, продолжает собеседник Москвы 24. Их можно обработать на открытом огне, этого будет достаточно для предотвращения бактериального отравления.
Крайне нежелательно брать на пикник салаты с майонезной заправкой, отметил врач-инфекционист. На солнце в них также могут развиваться бактерии, которые способны привести к отравлению. Надежным вариантом в этой ситуации будут салаты из свежих овощей без заправки, советует Акинфиев.
Не следует затягивать на пикнике и с поеданием бутербродов. Чтобы на такой еде не начали развиваться бактерии, нужно употребить ее максимум за 2–4 часа после приготовления, объясняет эксперт.
"Заболевание протекает как острая кишечная инфекция, с тошнотой, рвотой, жидким стулом. Также может проявляться в виде сильной интоксикации. Чтобы этого избежать, в идеале сначала поверхность нужно протереть спиртосодержащими или влажными салфетками. А лучше всего иметь либо походную, либо одноразовую скатерть", – указывает эксперт.
Заразиться можно и при неправильном отношении к гигиене рук, продолжает Акинфиев. Однако здесь риск зависит от индивидуальных особенностей организма.
"При одинаковой концентрации бактерий один человек может заболеть острым кишечным отравлением, а второй даже ничего не заметить. В любом случае наилучшим вариантом на природе будут влажные салфетки или антисептики, к которым мы привыкли за время коронавируса", – рассказал специалист.
Кроме того, инфекционист рекомендует брать на пикник продукты в специальной сумке-холодильнике. Но, если ее нет, важно распределить отдых так, чтобы не было перерыва между приготовлением пищи и ее употреблением. В таком случае риск возникновения бактерий на еде снижается, говорит Акинфиев.
Он отметил, что употребление алкоголя не спасает отдыхающих на пикнике от возможного заражения пищевыми инфекциями.
"Единственная инфекция, для которой алкоголь губителен, – ботулизм. Он передается при употреблении домашних грибов и консервов. Эта инфекция разрушается от этанола, и действительно выживают те, кто употреблял алкоголь. Остальные инфекции совсем ровно дышат к алкоголю. Одинаково заболевают и те, кто его употреблял, и те, кто не употреблял", – подчеркнул Акинфиев.
Даже на оборудованных площадках в лесопарках отдыхающие могут столкнуться с клещами, добавил врач. Поэтому на пикнике лучше быть в закрытой одежде и проводить на месте регулярные осмотры, резюмировал Акинфиев.
Ранее заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Петр Давыдов предупредил любителей шашлыков на природе, что любая, даже небольшая ранка может привести к столбняку.
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