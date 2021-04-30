Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров

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Любая рана может привести к столбняку, предупредил планирующих отправиться на шашлыки заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Петр Давыдов.

По его словам, любое повреждение кожных покровов влечет за собой риск инфицирования. У большей части населения прививка от столбняка сделана более 10 лет назад, так что даже при появлении небольшой ранки стоит обратиться в травмпункт для проведения вакцинации, которая позволит предотвратить развитие тяжелого заболевания.

"По поводу ран, полученных вследствие контакта с шампуром, дополнительных возбудителей, которых можно найти, особенно на маринованном мясе, ждать не приходится, потому что любая раневая инфекция представлена одинаковыми возбудителями. Но надо понимать, что все эти ранения несут в себе определенную угрозу, требуют определенного медицинского наблюдения", – подчеркнул специалист.

Он отметил, что чем глубже рана, тем выше риск проблем, так как при ее герметизации инфекция начнет ускоренно размножаться.

При порезе врач рекомендовал обработать место повреждения антисептиком – перекисью водорода или хлогексидином. Давыдов подчеркнул, что ни в коем случае нельзя бинтовать, заклеивать пластырем или закрывать рану герметизирующими повязками. Достаточно асептической тонкой повязки, которая защитит поврежденный участок от пыли и грязи.

Ранее специалист рассказал, что отдых на природе чреват получением ожогов, а также тепловыми и электротравмами, однако неприятностей можно избежать, если соблюдать технику безопасности. В первую очередь стоит отказаться от стихийных пикников и отдыхать в специально оборудованных зонах.