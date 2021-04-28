Названа самая дорогая и дешевая уличная еда

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Хот-дог признан самой дорогой в России уличной едой, а пирожки с капустой – самой дешевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на IT-компанию "Эвотор".

Специалисты на основании данных чеков смарт-терминалов в пекарнях и точках продаж еды навынос проанализировали наиболее покупаемую в стране выпечку в апреле 2020 и 2021 года.

"Самой популярной оказалась сосиска в тесте. Ее средняя цена в России – 38 рублей. За года она подорожала на 9%", – уточнили в компании.

В столице такая еда стоит 55 рублей, в Санкт-Петербурге – 52 рубля, а в Омской и Кировской областях – 12 рублей.

Сосиска, вложенная в разрезанную булку и политая кетчупом, или хот-дог – на восьмом месте в десятке популярных перекусов. Она же и является самой дорогой едой. Средняя цена хот-дога в апреле 2021 года составила 98 рублей.

Второе место по популярности заняли беляши. В РФ они в среднем стоят 54 рубля – на 36% дороже, чем в минувшем году, а в Москве и Санкт-Петербурге их стоимость составляет 57 рублей. Самые дешевые беляши за 15 рублей можно приобрести в отдельных торговых точках Астраханской, Смоленской и Омской областей, а также в Волгоградской области и в Приморье.

Ранее сообщалось, что американец Джоуи "Челюсти" Честнат съел 75 хот-догов за 10 минут. Он принял участие в соревновании по поеданию хот-догов Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest. Таким образом, Честнат побил мировой рекорд в этой дисциплине.