Американец съел 75 хот-догов за 10 минут

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Американец Джоуи "Челюсти" Честнат съел 75 хот-догов за 10 минут, сообщает "Газета.ру".

Он принял участие в соревновании по поеданию хот-догов Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest. Таким образом, Честнат побил мировой рекорд в этой дисциплине.

Прошлый рекорд также принадлежал ему. Честнат установил его в 2018 году, съев 74 хот-дога.

Соревнования по поеданию хот-догов проходят в США ежегодно в Нью-Йорке. Его проводят 4 июля в честь Дня независимости.

В июле 2019 года в Парке Горького прошел музыкально-гастрономический фестиваль "Бургер Фест". Для гостей фестиваля на площадке работали 30 ресторанных шале, которые предлагают широкий выбор бургеров.