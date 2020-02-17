Смерть после пирожных: как азарт и слава тянут людей участвовать в опасных конкурсах

В ночь на 16 февраля 23-летняя москвичка умерла на конкурсе по поеданию пирожных. Стараясь съесть как можно большее количество десертов на скорость, девушка подавилась и начала задыхаться. Медики констатировали смерть. Следственный комитет проводит проверку. Рассказываем, что тянет людей участвовать в таких развлечениях и чем может грозить переедание круассанами или экстремальный коктейль с ударом по голове.

Смертельный конкурс

Трагедия с москвичкой произошла в баре в Нижнем Сусальном переулке. В ночь на 16 февраля там проводился конкурс по поеданию пирожных. На видео, снятом на телефон, видно, что девушка справилась с десертами быстрее двух других конкуренток. Но, набив рот пирожными, она подавилась и начала задыхаться. Посетители бара не смогли ей помочь, а приехавшие медики уже констатировали смерть.



Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных на скорость

Пока точно неизвестно, задохнулась ли девушка от пирожных, или причиной смерти стали другие проблемы со здоровьем. По сообщению ТАСС, в правоохранительных органах сообщили, что "речь о том, что 23-летняя девушка подавилась пирожными, не идет, признаков асфиксии у нее не обнаружено". По одной из версий, у нее могло остановиться сердце. Следственный комитет проводит проверку.

Экстрим ради забавы

Фото: AP/Mary Altaffer

Это уже не первый случай, когда развлекательные мероприятия приводят к печальным последствиям. По информации Агентства "Москва", два месяца назад в баре на Новослободской улице посетитель получил травму позвоночника, когда бармен подавал "экстремальный" коктейль. Изюминка напитка состоит в том, что клиенту надевают на голову танковый шлем, человек выпивает коктейль, после чего бармен ударяет его по голове металлическим кегом.

22-летний бармен-стажер не рассчитал силу удара, и 19-летний заказчик коктейля упал на пол. Пострадавшего доставили в больницу с переломами трех шейных позвонков и ушибом спинного мозга тяжелой степени. В отношении бармена возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.



В США скончался победитель конкурса поедания тараканов

Несчастные случаи происходят во время оригинальных конкурсов по употреблению еды и напитков не только в России. Так, в США в 2012 году скончался победитель конкурса по поеданию тараканов. Американец съел несколько десятков крупных тараканов, обогнав по скорости других соперников. Но буквально через несколько минут после награждения он потерял сознание. 32-летнего конкурсанта срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Еще один трагический случай произошел в Аргентине на конкурсе по поеданию еды два года назад. 56-летний боксер Марио Мело, владевший титулами чемпиона Аргентины и чемпиона Южной Америки, подавился на конкурсе поедания круассанов. На третьем круассане кусочек выпечки застрял в дыхательных путях спортсмена, после чего Марио умер.

Последствия переедания

Фото: AP/Hadi Mizban

Участие и поощрение таких конкурсов лежит на совести каждого человека, считает врач-диетолог Наталия Герасимова. "Я категорически против подобных мероприятий. Наша задача состоит в том, чтобы они никогда не повторялись и чтобы люди были информированы, насколько это опасно, – подчеркивает Герасимова в диалоге с Москвой 24. – Это касается использования и алкоголя, и еды в качестве какого-то соревновательного момента".

Врач-диетолог предупреждает о целом ряде последствий, которые могут грозить организму человека после участия в конкурсах на переедание.





Наталия Герасимова врач-диетолог Если человек банально подавился, это может привести к моментальному летальному исходу. Также существует целый ряд заболеваний и состояний, связанных с особенностями работы желудочно-кишечного тракта, который может из-за этого пострадать.

После таких скоростных конкурсов на поедание человек может заработать грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, эзофагит (заболевание пищевода, при котором воспаляется его слизистая оболочка), нарушение стула и хронический гастрит. Если кусочек продукта попадет в дыхательные пути, это может привести к пневмонии и летальному исходу.

Герасимова отмечает, что чаще всего такие конкурсы сопровождаются употреблением алкогольных напитков. Поэтому подобное развлечение часто заканчивается острой интоксикацией и может привести к гибели от передозировки.





Наталия Герасимова врач-диетолог Любой продукт в больших количествах – алкоголь, морковка, кусок мяса или пирожное – является ядовитым. При избытке он обладает токсическими свойствами. То же относится к жиру и сахару, которые содержатся в пирожных.

Алкоголь только усиливает негативные последствия при таких развлечениях. "Наличие алкоголя как сильного токсина усложняет лечение любого заболевания и эмоционального состояния. Человек, употребляющий алкоголь, сознательно отравляет свой организм, ему от этого будет только хуже. Надо об этом помнить и развлекаться менее болезненными способами", – подчеркивает врач-диетолог.

Азарт и кусочек славы

По мнению врача-психотерапевта Елизаветы Жестковой, в таких развлекательных конкурсах обычно участвуют те, кто не может себя проявить в других спортивных или интеллектуальных соревнованиях. Это некое удовлетворение своей внутренней потребности в славе. "Других умений нет, а такая возможность есть. Не каждый человек может съесть так много пищи", – рассказала Жесткова в диалоге с Москвой 24.





Елизавета Жесткова врач-психотерапевт Неважно, в чем суть конкурса: это просто адреналин, азарт. Хотя я допускаю, что есть процент людей, кто таким образом заедает свои психологические проблемы.

Эксперт полагает, что люди могут "использовать свои проблемы, тревоги и беспокойства в таких конкурсах, чтобы быть успешными и получить призвание", если другим способом это сделать не удалось. Выбор неординарных и опасных развлечений также доказывает снижение инстинкта безопасности у человека. Ведь несмотря на известные случаи смерти после таких увеселительных мероприятий, люди все равно продолжают принимать в них участие.





Елизавета Жесткова врач-психотерапевт В норме, когда все хорошо, мы не стремимся оказаться в ситуации, которая опасна для жизни и здоровья. Участие в таких конкурсах и развлечениях – это снижение инстинкта безопасности.

Жесткова отмечает, что участие, например, в ритуале по выпиванию "экстремального" коктейля, когда тебя бьют металлическим кегом по голове, может быть "банальной подростковой дуростью". Подростки растут быстро, выглядят как взрослые, но внутри остаются детьми. Такой юношеский инфантилизм может привести к проблемам с прогнозированием ситуации и ее дальнейших последствий.

"Если взрослый может спрогнозировать такую ситуацию, то дети – нет, – говорит врач-психотерапевт. – В эту секунду действие кажется веселым и прикольным, но что за этим может последовать? Здесь отсутствует контроль дальнейшей ситуации и снижена критическая оценка, как у ребенка".

По мнению Жестковой, должна устанавливаться грань между развлечением и безопасностью. "Прежде всего, это должно быть доводом разума. При этом неплохо было бы, чтобы юридически законодательством это тоже было закреплено", – говорит эксперт. Жесткова считает, что, помимо того, что человек отвечает за свои действия, бары и развлекательные заведения тоже должны нести ответственность, хотя бы административную.