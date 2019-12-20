Диетолог рассказала, как справиться с алкогольным и пищевым отравлениями

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Диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 рассказала, как справиться с алкогольным и пищевым отравлениями, а также что делать, если переели. По мнению эксперта, в таких ситуациях самое главное – пить больше воды.
Активированный уголь, который помогает россиянам от всех болезней, тут не справится, считает диетолог. "Активированный уголь вообще малоэффективен, его еще и принимают одну-две таблетки. Если его принимают как адсорбент, нужно тогда увеличивать дозировку: таблетка на 10 килограммов. Но если алкоголь уже всосался в кровь, то уголь неэффективен. Дело в том, что алкоголь быстро всасывается в кровь, почистить кровь не представляется возможным", – поясняет Соломатина.
Эксперт добавляет, что лучше всего вызвать скорую, поскольку отравление алкоголем очень опасно. "Если человек начинает много и быстро пить, то печень может не справляться, там тоже фермент выделяется, его может не хватать. Все, что не расщепилось, идет в кровь, а после – в головной мозг. Фактически может начаться отравление мозга, а после начинают отмирать нейроны. Они потом практически не восстанавливаются", – добавляет Соломатина.
По словам диетолога, водный раствор с солью и содой, а также розовый настой марганцовки отлично справятся с пищевым отравлением. Последний вызывает рвоту и очищает организм.
Ранее сообщалось, что специалисты заявили о бесполезности активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении. Научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова рассказала, что сорбенты при отравлении спиртным и особенно суррогатами практически не имеют эффекта.
Лучшими способами врач сочла очищение желудка и вызов врача. "Картина немного меняется при отравлении некачественным алкоголем или опасными суррогатами: возникают тошнота и рвота, а при дальнейшем употреблении – боль в животе, жидкий стул, холодный липкий пот, помутнение сознания, пелена перед глазами, вялость. При глубоком состоянии отравления суррогатами или некачественным алкоголем возможно коматозное состояние, которое требует неотложной медицинской помощи", – отметила Шевцова.
По ее словам, отравившегося человека необходимо в первую очередь обеспечить питьем, дав выпить 1,5 литра теплой воды, в которой растворена щепотка пищевой соды, соли и сахара. После этого нужно вызвать рвоту. Если предпринятые меры не помогли, потребуется оперативное медицинское вмешательство.
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Соболева Илона
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