Автоэксперт оценил инициативу проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

Фото: Москва 24/Александр Авилов

У сотрудников ГИБДД достаточно имеющихся полномочий для выявления автомобилистов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил автоэксперт Вячеслав Субботин. Так эксперт прокомментировал инициативу МВД дать сотрудникам ГИБДД право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

"Здесь нужно дозированно действовать. Те полномочия, которые есть у сотрудников, их вполне достаточно, чтобы выявлять алкоголиков и наркоманов: инспекторы имеют право использовать приборы для определения наличия алкоголя – алкотестеры, они хорошего качества. Если у инспектора подозрение, что человек невменяемый, то проводится обследование, могут отправить на медосвидетельствование", – объясняет Субботин.





Вячеслав Субботин автоэксперт Большинство автомобилистов не наркоманы и не алкоголики. Это не великая проблема, она отчасти надуманная. Но тем не менее это есть, такой процент автомобилистов есть. И, конечно, их нужно определять. Другое дело, что как только ты дашь такую возможность инспекторам, будут страдать рядовые порядочные автомобилисты, их будут все время дергать.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Соответствующий проект подготовило МВД РФ. Для проверок будут использовать бесконтактные детекторы алкоголя и бумажные тесты для экспресс-анализа слюны на наркотики.

Инициатива предполагает введение нового признака опьянения: показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ.

В МВД рассказали, что с помощью экспресс-тестов будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей. При этом водители имеют право отказаться от этих исследований без последствий.

Сегодня сотрудники ГИБДД ориентируются на пять признаков: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке. Тест же предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения. Это поможет "в случае неочевидности наличия" у водителей характерных признаков опьянения.

Проверка будет считаться предварительной, протокол и понятые не потребуются. При положительном результате экспресс-теста водителя направят на медосвидетельствование для уточнения вида наркотика или количества выпитого спиртного.

Президент независимой наркологической гильдии Руслан Исаев не исключил, что нововведение будет полезным, поскольку, по его словам, сегодня есть проблема с выявлением водителей в состоянии опьянения. Он уточнил, что, например, состояние людей, употребляющих наркотики, может не проявляться внешне. С другой стороны, эксперт усомнился в качестве упрощенных тестов.

Юрист Александр Тонконог считает, что для проведения проверок на алкоголь и наркотики у стражей порядка все-таки должны быть обоснованные подозрения. Он опасается, что инициатива позволит проводить массовые проверки, могут быть коррупционные риски.

Водителей проверят на алкоголь и наркотики, не отходя от автомобиля

Юрист Алексей Гавришев заявил, что инициатива МВД может положительно сказаться на уровне безопасности дорожного движения, но она, по его словам, противоречит презумпции невиновности.

Для получения водительских прав в России планируют ввести тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого сигнализирует об алкоголизме.



Соболева Илона