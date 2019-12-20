Москвичей призвали к осторожности на дорогах из-за ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах столицы до утра пятницы, 20 декабря из-за сильно ветра.

Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Там отметили, что по прогнозам синоптиков ветер не утихнет до 4:00 утра. "Будьте острожны, если вам куда-то придется ехать за рулем ночью", – говорится в сообщении.

В столичном управлении МЧС ранее заявили, что предупреждение о сильном порывистом ветре сохранится в пятницу. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду, а днем – 6-11 метров в секунду.