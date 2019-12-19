Ветер с порывами до 20 метров в секунду сохранится в столице в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в пятницу сохранится предупреждение о сильном порывистом ветре. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.

"Ветер северо-западный, западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду", – говорится в прогнозе синоптиков.

Отмечается, что на территории столицы 20 декабря ожидается ЧС не выше локального и местного уровней.

Кроме того, уточняется, что на водоемах Москвы установилась ледовая обстановке, соответствующая температурному режиму.

В четверг синоптики предупреждали о шквалистом ветре. Его порывы местами могли достигать 24 метров в секунду. Сложная погодная ситуация в столичном регионе на данный момент сохраняется.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого порывистого ветра до конца утра пятницы. Период предупреждения действует до 9:00 пятницы, 20 декабря.

Из-за непогоды городские службы перешли на усиленный режим работы. Им розданы предписания по защите зданий и сооружений жилого и нежилого фондов, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.

По причине ухудшения погоды на повышенный режим готовности перешла Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК). Кроме того, специалисты произвели внеочередные осмотры энергооборудования.