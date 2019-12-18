Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за сильного ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за желтого уровня погодной опасности, который ввели в Москве в связи с усилением порывов ветра. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", – сказал он.
По его словам, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Бирюков отметил, что ночью в столице ожидается ветер с порывами до 22 метров в секунду.
В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" попросили водителей парковать автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций.
"Будьте осторожны: паркуйте автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций", – говорится в сообщении.
Синоптики рассказали о погоде гипоксического типа
Желтый уровень погодной опасности объявлен с утра среды, 18 декабря, до утра пятницы, 20 декабря, из-за порывистого ветра. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна.
В столичном главке МЧС сообщили, что предупреждение о порывистом ветре будет действовать в Москве в период с 00:00 часов до 21:00 часа 19 декабря.
Днем в среду температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) поднялась до +2,9 градуса. Таким образом был побит 71-летний рекорд.
Абсолютный тепловой рекорд для 18 декабря был установлен в 1886 году, тогда в городе температура поднялась до +5,3 градуса.
При этом исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в конце месяца не исключены морозы до минус десяти градусов.
"В конце декабря не исключены температуры со значениями минус 10, а в январе и феврале будут более низкие, поэтому отчаиваться не стоит – нужно точить коньки и лыжи вострить, сейчас самое время для этого", – отметил он.
Кроме того, синоптик сообщил, что ближайшую неделю в столице будет держаться теплая погода. По его словам, температурная норма превышена на 8-10 градусов.
Насчет снежного покрова Вильфанд разочаровал, сказав, что его в ближайшие дни в Москве ждать не стоит.
Рекорд тепла 1956 года побит в Москве
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