Рекорд тепла 1956 года побит в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к полудню среды поднялась до +2,9 градуса, передает телеканал Москва 24.

Синоптики Гидрометцентра России отмечают, что среда стала самым теплым днем в Москве за последний 71 год метеонаблюдений. Абсолютный тепловой рекорд для 18 декабря был установлен в 1886 году, тогда в городе температура поднялась до +5,3 градуса.

Метеорологи не исключают, что в среду температура в городе может подняться до +6 градусов. При этом они добавляют, что аномальное тепло сохранится в городе до четверга.

Тем временем на среду и до конца утра пятницы Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого порывистого ветра. Период предупреждения действует с 9:00 18 декабря до 9:00 20 декабря.

Ранее и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снег в столичном регионе не выпадет до конца этой недели. По словам специалиста, до четверга в Москве сохранится высокая температура, поэтому осадки будут выпадать только в виде мокрого снега и дождя.

Вильфанд также дал прогноз погоды и на Новый год. Он не исключил, что ночь на 1 января 2020 года будет бесснежной. Метеоролог также отметил, что праздничные ночи без снега в Москве стали более частыми. За последние годы такие ночи наблюдались в 2006 и 2017 годах.

