Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: ТАСС/SERGEI ILNITSKY/EPA



Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области с утра среды, 18 декабря, до утра пятницы, 20 декабря, из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Такой уровень означает, что погода потенциально опасна. Период предупреждения действует с 9:00 18 декабря до 9:00 20 декабря.

Во вторник, 17 декабря, воздух в столичном регионе прогрелся до +4 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, атмосферное давление в середине дня – 748 миллиметров ртутного столба.

Сейчас температура воздуха превышает климатические значения почти на 5 градусов, кислородный режим атмосферы характеризуется условиями гипоксии, атмосферное давление в пределах нормы.

По прогнозам, снег в столичном регионе не выпадет до конца этой недели. До четверга сохранится высокая температура, поэтому осадки будут выпадать только в виде мокрого снега и дождя.