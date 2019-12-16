Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16 декабря, 20:42

Надежда на чудо. Ждать ли москвичам снега?

общество погода город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снег в столичном регионе не выпадет до конца этой недели. Об этом рассказал и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас мы не видим условий для выпадения снега до конца этой недели и даже начала следующей недели. Но до конца года еще далеко, а потом идет надежда на чудо", – цитирует его РБК.

По словам специалиста, до четверга в Москве сохранится высокая температура, поэтому осадки будут выпадать только в виде мокрого снега и дождя. При этом Вильфанд указал, что прогнозы не всегда бывают точными, и посоветовал не терять надежду. "Тут уж одна надежда на волшебство", – сказал Вильфанд.

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, существует небольшая вероятность того, что снег выпадет в последнюю неделю уходящего года. "Скорее всего, в новогоднюю ночь нас ожидают околонулевые температуры", – сказал он.

Ранее сообщалось, что похолодание придет в столицу в конце недели. В пятницу температура понизится примерно на 5 градусов.

По данным синоптиков, погода в Москве на этой неделе может побить 133-летний рекорд тепла. Не исключено обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха.

Погодные показатели в Москве отстают от нормы почти на два месяца

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика