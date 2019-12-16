Надежда на чудо. Ждать ли москвичам снега?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снег в столичном регионе не выпадет до конца этой недели. Об этом рассказал и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас мы не видим условий для выпадения снега до конца этой недели и даже начала следующей недели. Но до конца года еще далеко, а потом идет надежда на чудо", – цитирует его РБК.

По словам специалиста, до четверга в Москве сохранится высокая температура, поэтому осадки будут выпадать только в виде мокрого снега и дождя. При этом Вильфанд указал, что прогнозы не всегда бывают точными, и посоветовал не терять надежду. "Тут уж одна надежда на волшебство", – сказал Вильфанд.

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, существует небольшая вероятность того, что снег выпадет в последнюю неделю уходящего года. "Скорее всего, в новогоднюю ночь нас ожидают околонулевые температуры", – сказал он.

Ранее сообщалось, что похолодание придет в столицу в конце недели. В пятницу температура понизится примерно на 5 градусов.

По данным синоптиков, погода в Москве на этой неделе может побить 133-летний рекорд тепла. Не исключено обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха.

