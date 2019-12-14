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Общество

19:32

Погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла на следующей неделе

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Погода в Москве на следующей неделе может побить 133-летний рекорд тепла. Не исключено обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха, сообщается на сайте Метеовести.

Средняя температура воздуха прошедшей части декабря составляет +0,6 градуса, что более чем на 5 градусов превышает климатическую норму.

Такая погода сохранится до конца недели. Будет пасмурно, осадки по-прежнему преимущественно в виде дождей. С понедельника по ночам москвичей ждут околонулевые температуры, днем будет от +1 до +3 градусов.

В конце недели волна тепла лишь усилится. Обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха ожидается в четверг-пятницу. Для этих дней они составляют +5,3 градуса.

Рекорд 19 декабря установлен в 1982 году 18 декабря – держится с 1886 года. В начале третьей декады декабря в столицу придет похолодание.

Метеорологи сообщают, что локально может пройти ледяной дождь


Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве до утра воскресенья, 15 декабря. Погодное предупреждение действует также в отношении Московской области – здесь желтый уровень сохраниться до понедельника.

В обоих случаях в качестве угрозы специалисты указывают сильные порывы ветра.

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