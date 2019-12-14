Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра

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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве до утра воскресенья, 15 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогностическую карту учреждения.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – указали синоптики.

Погодное предупреждение действует также в отношении Московской области – здесь желтый уровень сохраниться до понедельника. В обоих случаях в качестве угрозы специалисты указывают сильные порывы ветра.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в субботу в столице ожидают преимущественно облачную погоду, сохраняется угроза гололедицы.

"Погода облачная, местами слабые осадки, в отдельных районах города и области возможно образование гололедицы. В Москве около нуля, по области от минус двух до плюс двух градусов", – заявил метеоролог.

Ранее жителей столицы предупредили об угрозе гололедицы в ночь с пятницы на субботу. Автомобилистам посоветовали ехать медленнее и избегать резких маневров. Кроме того, следует соблюдать дистанцию между машинами.

