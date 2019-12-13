Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей предупредили о гололедице в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

В ведомстве уточняют, что в Москве ожидается морось, дымка и слабый гололед. В связи с неблагоприятными погодными условиями столичным автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, избегать резких маневров и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

По прогнозам синоптиков, в выходные в столице установится облачная погода без осадков с температурой воздуха около 0 градусов. Днем в субботу температура воздуха составит от 0 до -2 градусов. В воскресенье – от 0 до +2 градусов. В ночные часы существенных изменений не будет – около 0 градусов.

Ветер будет дуть южный и юго-восточный, умеренный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Кроме того, не ожидается существенных осадков, поэтому снежного покрова не будет.

Ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что Москву ждет несколько периодов, когда температурный фон опустится ниже 25 градусов мороза. Однако когда именно ждать холодов, синоптики предсказать не могут.

