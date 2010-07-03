Синоптики напугали москвичей волнами холода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о нескольких волнах холода, которые ожидаются в течение этой зимы. Об этом пишет "Российская газета".

"С одной стороны, зима ожидается не холодной. Температура на большей части страны будет около и выше нормы. Но зима будет не однородной", – сообщил метеоролог.

По его словам, в столице будет несколько периодов, когда температурный фон опустится ниже 25 градусов со знаком минус. Однако когда именно ждать холодов, синоптики предсказать не могут.

Вильфанд добавил, что в этом году будет действовать отрицательная фаза североатлантического колебания, что приведет к частым нарушениям зональной циркуляции, что свидетельствует и о частых сменах погоды.

Кроме того, температурные скачки грозят не только московскому региону.

"Есть такое понятие: "первый естественный синоптический район". Он включает и Западную Европу, и Восточную Европу, европейскую территорию России, и Западную Сибирь. Скажем, на европейской территории и в Западной Сибири, и даже на части Красноярского края будет такая неоднородность", – отметил глава Гидрометцентра.

В настоящее же время в столице установилась аномально теплая для декабря погода. Так, на четверг, 12 декабря, синоптики пообещали от нуля до плюс двух градусов.

Ранее сообщалось, что температура декабря в столице превысила климатическую норму. Специалисты ежедневно фиксируют погодные аномалии.