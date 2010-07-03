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Общество

07:56

Стала известна погода на 12 декабря в Москве

общество погода

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Облачная погода без осадков установится в Москве и Подмосковье в четверг, 12 декабря. Об этом передает сайт "Метеоновости".

Синоптики отмечают, что днем Москва окажется под влиянием антициклона.

"Максимальная температура воздуха в Москве от нуля до плюс 2 градусов, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов", – уточнили специалисты.

Также отмечается, что на протяжении дня будет дуть юго-восточный ветер с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на значении в 755 миллиметров ртутного столба.

Несмотря на плохую погоду, синоптики просят горожан стараться поддерживать себя в хорошей физической форме. Для этого специалисты советуют заниматься спортом. Кроме того, дефицит кислорода в организме помогут восполнить прогулки на воздухе.

Ранее синоптики предупредили москвичей о похолодании. Во второй половине недели столицу ожидает понижение температур до минусовых значений.

В центре погоды "Фобос" рассказали, когда установится снежный покров в Москве. Специалисты предполагают, что появление снега в столичном регионе этой зимой может стать одним из самых поздних за всю историю.

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