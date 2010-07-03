Климатолог предупредил о повышении среднегодовой температуры в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В ближайшие 30 лет среднегодовая температура в Москве вырастет на два-три градуса, а за 10-летие станет теплее примерно на один градус. Об этом сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
Специалист отметил, что в российской столице изменения происходят параллельно с глобальным потеплением.
"Теплеть будет в Москве, только еще сильнее, примерно в два раза сильнее, чем глобальная аномальная температура", – приводит слова Семенова Агентство "Москва".
По его словам, в ближайшие 10 лет в столице средняя дневная температура в июле будет составлять примерно 28 градусов тепла, а в январе – 3-4 градуса мороза.
"Но это среднеклиматические нормы", – пояснил Семенов.
Ранее был представлен доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО), в котором говорилось, что текущее десятилетие может стать самым жарким с начала метеонаблюдений. По данным, которые приводятся с января по октябрь нынешнего года, мировая температура примерно на 1,1 градуса выше, чем в среднем в доиндустриальную эпоху.
Таким образом, этот год может занять второе или третье место среди самых теплых лет за всю историю наблюдений. Самым жарким остается 2016 год.
Израильское издание Haaretz посчитало, что изменения климата могут открыть для России широкие возможности для укрепления ее статуса на международной арене. Как говорится в статье, около 30% мировых запасов природного газа и 13% мировых запасов нефти находятся под ледниками полярной зоны Северного полушария. С таянием ледников эти ресурсы станут более доступными, в том числе для России.
"Утро": в Москву пришло потепление
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: