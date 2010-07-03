Климатолог предупредил о повышении среднегодовой температуры в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайшие 30 лет среднегодовая температура в Москве вырастет на два-три градуса, а за 10-летие станет теплее примерно на один градус. Об этом сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Специалист отметил, что в российской столице изменения происходят параллельно с глобальным потеплением.

"Теплеть будет в Москве, только еще сильнее, примерно в два раза сильнее, чем глобальная аномальная температура", – приводит слова Семенова Агентство "Москва".

По его словам, в ближайшие 10 лет в столице средняя дневная температура в июле будет составлять примерно 28 градусов тепла, а в январе – 3-4 градуса мороза.

"Но это среднеклиматические нормы", – пояснил Семенов.

Ранее был представлен доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО), в котором говорилось, что текущее десятилетие может стать самым жарким с начала метеонаблюдений. По данным, которые приводятся с января по октябрь нынешнего года, мировая температура примерно на 1,1 градуса выше, чем в среднем в доиндустриальную эпоху.

Таким образом, этот год может занять второе или третье место среди самых теплых лет за всю историю наблюдений. Самым жарким остается 2016 год.

Израильское издание Haaretz посчитало, что изменения климата могут открыть для России широкие возможности для укрепления ее статуса на международной арене. Как говорится в статье, около 30% мировых запасов природного газа и 13% мировых запасов нефти находятся под ледниками полярной зоны Северного полушария. С таянием ледников эти ресурсы станут более доступными, в том числе для России.