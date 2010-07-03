Текущее десятилетие может стать самым жарким в истории метеонаблюдений

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Текущее десятилетие может стать самым жарким с начала метеонаблюдений. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

По данным, которые приводятся с января по октябрь нынешнего года, мировая температура примерно на 1,1 градуса выше, чем в среднем в доиндустриальную эпоху.

Таким образом, этот год может занять второе или третье место среди самых теплых лет за всю историю наблюдений. Самым жарким остается 2016 год.

Средние температуры за период с 2015 по 2019 год и десятилетний период с 2010 по 2019 год могут стать самыми высокими, утверждают в организации.

Специалисты отмечают, что в прошлом году концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня, составившего 407,8 части на миллион, и продолжала расти в 2019 году, подъем уровня моря продолжал повышаться из-за таяния ледников в Гренландии и Антарктиде.

В ноябре сообщалось, что в России появится государственный стандарт по адаптации условий работы предприятий к изменению климата. Компании смогут подготовиться к возможным переменам и избежать дополнительных финансовых затрат. В качестве возможных примеров применения ГОСТа эксперты приводят случаи, которые были зафиксированы летом в Великобритании, где из-за жары деформировалось железнодорожное полотно.

Ранее израильское издание Haaretz посчитало, что изменения климата могут открыть для России широкие возможности для укрепления ее статуса на международной арене. Как говорится в статье, около 30% мировых запасов природного газа и 13% мировых запасов нефти находятся под ледниками полярной зоны Северного полушария. С таянием ледников эти ресурсы станут более доступными, в том числе для России.

