СМИ заявили о выгоде России от изменений климата

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Изменения климата могут открыть для России широкие возможности для укрепления ее статуса на международной арене, пишет израильское издание Haaretz.

По мнению автора материала Джонатана Якобсона, на руку России играет выгодное географическое положение. Как говорится в статье, геологи ранее выяснили, что 30% мировых запасов природного газа и 13% мировых запасов нефти находятся под ледниками полярной зоны Северного полушария. С таянием ледников эти ресурсы станут более доступными, в том числе для России.

Отмечается, что изменение климата делает перспективными торговые маршруты через Северный Ледовитый океан. Якобсон утверждает, что больше всего выгоды достанется странам, которые имеют порты в Северном и Балтийском морях. В первую очередь речь идет о России.

Автор материала прогнозирует, что Россия сможет изменить карту глобальной торговли, характер которой долгое время определял Запад во главе с США.

Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков ранее оценил ущерб от таяния вечной мерзлоты в 150 миллиардов рублей. По его словам, оттаивание почвы в первую очередь негативно скажется на инфраструктуре и строениях в Арктике. Крутиков добавил, что изучение вечной мерзлоты является одним из приоритетов государства.

А ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин заявил, что глобальное потепление привело к тому, что в некоторых российских городах начала таять многолетняя мерзлота. Речь идет о Воркуте, Чите, Салехарде, Петропавловске-Камчатском и Улан-Удэ.

Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата "Океан и криосфера в меняющемся климате", к концу текущего столетия многолетняя мерзлота может оттаять на 3–4 метра, и в зоне таяния окажутся Игарка, Якутск и Магадан.