Стало известно, когда установится снежный покров в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики рассказали, когда стоит ждать установления постоянного снежного покрова в столице. Об этом проинформировали в центре погоды "Фобос".

По данным метеорологов, снег появится в Москве не ранее третьей декады декабря.

"Снег в Москву опоздает почти на месяц – на календаре конец первой декады декабря, а столица все еще без снежного покрова, при том что средняя дата установления постоянного снежного покрова в Москве приходится на 26 ноября", – отмечается в сообщении.

Отсутствие главного атрибута зимы объясняется тем, что в настоящее время температурный фон превышает климатическую норму более чем на 4 градуса. В связи с этим синоптики предполагают, что появление снега в столичном регионе этой зимой может стать одним из самых поздних за всю историю.

В прошлом году снежный покров образовался в Москве 23 ноября. До этого снег покрыл столичные дороги 29 ноября.

Ранее метеорологи объяснили отсутствие в Москве снега. Виной тому стал теплый ноябрь, который явился чуть ли не самым теплым за все время.