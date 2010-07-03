Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оттепель и осадки сохранятся в Москве до середины недели. Со среды в город придет холодный атмосферный фронт, сообщает центр погоды "Фобос".

В понедельник и вторник в столице еще будет держаться плюсовая температура, однако ожидается дождь и порывистый ветер. Во второй половине недели за счет антициклона будет светить солнце, но температура опустится до минус восьми градусов.

За счет продолжительных декабрьских ночей с минусовой температурой усилится выхолаживание приземного воздуха. Образуется гололедица. Затем атлантический циклон принесет в город снеговые тучи и повышение температуры. По словам синоптиков, мороз отступит.

"Погода снова сделает призрачными надежды на наступление настоящей русской зимы", – подчеркнули метеорологи.

Ранее и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в начале недели температура в Москве будет на 5–6 градусов выше нормы. Он добавил, что погода по своим температурным показателям "отстает" от нормы приблизительно на месяц. Это связано с процессом переноса воздушных масс из Атлантики. Аномальное тепло распространяется даже на Красноярский край и Якутию.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 31 декабря в Москве вероятен небольшой снег. А в первую ночь 2020 года столбики термометров покажут от -7 до -9 градусов. Дневная температура воздуха 1 января 2020 года составит от -3 до -5 градусов.

По прогнозам метеорологов, зимой в столичном регионе также возможны 20-градусные морозы, которые будут сменяться оттепелями. В столице прогнозируется сразу несколько таких периодов.

