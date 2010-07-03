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Город

09:34

Синоптики предупредили москвичей о гололедице

общество погода город

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Гидрометцентр России объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с гололедицей. Предупреждение будет действовать с 12:00 субботы (8 декабря) до 12:00 понедельника (9 декабря). Об этом сообщает "Газета.ру".

По прогнозам синоптиков, днем в столице температура воздуха составит от 0 до 2 градуса тепла. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%. В ночь на понедельник температура опустится до -1 градуса.

Ранее и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз погоды на Новый год. Он не исключил, что ночь на 1 января 2020 года будет бесснежной. Метеоролог также отметил, что праздничные ночи без снега в Москве стали более частыми. За последние годы такие ночи наблюдались в 2006 и 2017 годах.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 31 декабря в Москве вероятен небольшой снег. А в первую ночь 2020 года столбики термометров покажут от -7 до -9 градусов. Дневная температура воздуха 1 января 2020 года составит от -3 до -5 градусов.

По прогнозам метеорологов, зимой в столичном регионе также возможны 20-градусные морозы, которые будут сменяться оттепелями. В столице прогнозируется сразу несколько таких периодов.

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