Оттепель ждет москвичей в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплая, слякотная и ненастная погода ожидается в столице в выходные. Местами пройдет дождь с мокрым снегом, рассказали в центре погоды "Фобос".

"Температура днем в мегаполисе – от 0 до плюс 2 градусов, по области – 0 – плюс 3, в ночные часы температура будет понижаться до 0 – минус 2 градусов в Москве и от минус 3 до плюс 2 – по области", – передает Агентство "Москва".

Будет дуть юго-западный и южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление окажется низким: 739 миллиметров ртутного столба в субботу и 737 – в воскресенье. Это примерно на 10 миллиметров ниже нормы.

При этом специалисты не исключили возможные ледяные дожди.

Ранее и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз погоды на Новый год. Он не исключил, что ночь на 1 января 2020 года будет бесснежной.

Метеоролог также отметил, что праздничные ночи без снега в Москве стали более частыми. За последние годы такие ночи наблюдались в 2006 и 2017 годах.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 31 декабря в Москве вероятен небольшой снег. А в первую ночь 2020 года столбики термометров покажут от -7 до -9 градусов. Дневная температура воздуха 1 января 2020 года составит от -3 до -5 градусов.

По прогнозам метеорологов, зимой в столичном регионе также возможны 20-градусные морозы, которые будут сменяться оттепелями. В столице прогнозируется сразу несколько таких периодов.