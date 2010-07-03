Новогодняя ночь может оказаться бесснежной в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд не исключил, что новогодняя ночь в этом году будет совершенно бесснежная.

По его словам, вероятность снега в эту новогоднюю ночь составляет 34%, примерно столько же – вероятность отсутствия осадков. Остальное приходится на дождь и мокрый снег.

"Что будет абсолютно неизвестно, так что нам тоже интересно", – сообщил метеоролог.

Вильфанд отметил, что праздничные ночи без снега стали учащаться. За последние годы такие ночи наблюдались в 2006 и 2017 годах.

Ранее в Центре организации дорожного движения предложили столичным водителям в вечерний час пик пересесть на метро.

В пятницу и выходные синоптики обещают мокрый снег, метель и гололедицу, местами возможен град. Ветер будет достигать 17 метров в секунду.