Москвичам пообещали 20-градусные морозы этой зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

20-градусные морозы, которые будут сменяться оттепелями, возможны этой зимой в Москве, рассказал и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что в большинстве регионов страны зима будет в основном теплая, но ожидаются и очень холодные периоды. В столице прогнозируется несколько таких периодов.

Ранее синоптик не исключил, что новогодняя ночь в этом году будет совершенно бесснежная. По его словам, вероятность снега и его отсутствия составляет 34%.

Метеоролог отметил, что праздничные ночи без снега стали учащаться. За последние годы такие ночи наблюдались в 2006 и 2017 годах.

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в декабре

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 31 декабря в Москве пойдет небольшой снег.

Ночью столбики термометров покажут от -7 до -9 градусов. Дневная температура воздуха 1 января 2020 года составит от -3 до -5 градусов.

Кроме того, в "Фобосе" предупредили о вероятности ледяных дождей в Москве в выходные. В конце рабочей недели температура окажется выше нормы на семь градусов, в субботу и воскресенье немного похолодает.

