Где зима? Синоптики рассказали, почему в Москве нет снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В центре погоды "Фобос" рассказали Москве 24 о погоде на неделю и о том, ждет ли москвичей настоящая снежная зима. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Алесандра Синенкова, об образовании снежного покрова на улицах столицы пока речи не идет.
"Более или менее устойчивый снежный покров наблюдается сейчас на севере страны – на севере Тверской и Ивановской областей, в Костромской области. Там снежный покров более-менее есть, но там речь тоже идет о 3–5 сантиметрах. В Москве и области в ближайшую неделю установления постоянного снежного покрова ожидать не следует", – пояснил метеоролог.
Эксперт добавил, что незначительное выпадение снега в Московском регионе может быть в начале следующей недели.
"Обычно снег ложится тогда, когда высотная фронтальная зона – некая область между холодом и теплом – проходит в средней полосе России, тогда бывают перепады температуры. Кроме того, снег образуется, когда возникает область циклонической деятельности: в теплой воздушной массе много влаги, в холодной – образуется снег. С начала декабря циклоническая деятельность происходит над Скандинавией, над севером европейской части России", – подчеркнул Синенков.
Кроме того, по его словам, такая бесснежная зима бывает не так редко. "С 1981 по 1982 год в Москве была такая же ситуация. Первый нормальный снег выпал только 7 января. А если вспомнить Пушкина и его "Евгения Онегина", то тогда "снег выпал только в январе на третье в ночь", – пояснил собеседник Москвы 24.
В целом на этой неделе в Москве будет держаться плюсовая температура: в понедельник и вторник – плюс два – плюс четыре градуса. Но вечером в среду начнется похолодание.
"Южный и юго-западный ветер сменит направление на северное, и температура в центре европейской части России, в том числе в Москве и в Московской области, заметно понизится. В дневные часы – минус три – минус пять градусов", – добавил специалист "Фобос".
При этом похолодание не будет продолжительным, и, скорее всего, в выходные дни колебания от плюса к минусу продолжатся, заключил собеседник Москвы 24.
Климатологи, в свою очередь, предупреждают о том, что в ближайшие несколько лет среднегодовая температура в Москве заметно вырастет.
По словам заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова, в ближайшие 10 лет в столице средняя дневная температура в июле будет составлять примерно 28 градусов тепла, а в январе – 3-4 градуса мороза. А в ближайшие 30 лет среднегодовая температура вырастет на два-три градуса.
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