Москвичам пообещали похолодание в конце недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Похолодание придет в Москву в конце недели, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, уже в пятницу, 20 декабря, температура понизится примерно на 5 градусов.
"Если вот такие супервысокие температуры в четверг, то уже в пятницу около нулевых отметок будет днем и ночью. В последующем также понижение температуры на 1–2 градуса", – цитирует синоптика ТАСС.
Вильфанд подчеркнул, что такие значения продержатся 3–5 дней, но в то же время показатели температуры все равно будут выше нормы.
В понедельник, 16 декабря, днем в столице ожидается 1–3 градуса тепла, во вторник и среду – 2–4 градуса, в четверг – 3–8 градуса тепла, а в пятницу и субботу – от минус 2 градусов до плюс 3 градусов и от минус 3 градусов до плюс 2 соответственно.
Также Вильфанд рассказал, что устойчивого снежного покрова не стоит ждать до начала третьей декады декабря. Он объяснил, что снег выпадает, когда температура низкая, а в столице до четверга температура высокая. Синоптик подчеркнул, что осадки будут выпадать, но в виде дождя и мокрого снега.
"Снега до конца недели ждать не стоит. А вот, начиная с пятницы, похолодает, давление повысится и будет антициклональная погода, при ней тоже нет условий для образования снежного покрова. Все время меняется погода, но природе не до снега как-то. Будем надеяться на волшебство, которое бывает перед Новым годом", – заявил Вильфанда.
Метеоролог заметил, что мокрый снег может выпасть в понедельник, но уже во вторник утром он растает. По его словам, до начала третьей декады не видно снега, но это и не значит, что он и потом выпадет.
Ранее сообщалось, что погода в предстоящий четверг, 19 декабря, будет отставать от графика на два месяца. Воздух в этот день прогреется до 3–8 градусов тепла, и такие показатели могут стать самыми высокими за всю историю метеонаблюдений.
Погода в Москве на этой неделе может побить 133-летний рекорд тепла. Не исключено обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха.
Средняя температура воздуха прошедшей части декабря составляет +0,6 градуса, что более чем на 5 градусов превышает климатическую норму.
"Утро": на погоду в столице повлияет холодная часть южного циклона
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