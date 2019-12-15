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Москва 24

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Общество

16:43

Температурный рекорд может быть побит в Москве 19 декабря

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погода в предстоящий четверг, 19 декабря, будет отставать от графика на два месяца, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, воздух в этот день прогреется до 3–8 градусов тепла, и такие показатели могут стать самыми высокими за всю историю метеонаблюдений.

Синоптик связал такую погоду со стыком барических образований – циклона с Запада и антициклона с Востока. Он подчеркнул, что она характерна для третьей декады октября.

"Представляете, на два месяца погода будет отставать от своего обычного развития", – цитирует Вильфанда ТАСС.

В понедельник в столице ожидается 1–3 градуса тепла, во вторник и среду – 2–4 градуса.

Ранее сообщалось, что погода в Москве на следующей неделе может побить 133-летний рекорд тепла. Не исключено обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха.

Средняя температура воздуха прошедшей части декабря составляет +0,6 градуса, что более чем на 5 градусов превышает климатическую норму.

Такая погода сохранится до конца недели. Будет пасмурно, осадки по-прежнему преимущественно в виде дождей. С понедельника по ночам москвичей ждут околонулевые температуры, днем будет от +1 до +3 градусов.

"Климат": Гололед и ледяной дождь

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