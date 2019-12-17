Подснежники расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 17 декабря расцвели подснежники, спутав зиму с весной. Их обнаружили в Теневом саду около главного входа, сообщает пресс-служба сада.

Отмечается, что, если в городе продолжится потепление, другие подснежники тоже зацветут, а если установится морозная погода, цветение отложится до оттепели.

В пресс-службе отметили, что аномально рано расцвели одуванчики, примулы, форзиция, рододендрон, морозники, крокусы. Кроме того, у экзотических магнолий набухли почки.

В "Аптекарском огороде" есть шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые – ранней весной и поздней осенью.

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что снег в столичном регионе не выпадет до конца этой недели. По словам специалиста, до четверга в Москве сохранится высокая температура, поэтому осадки будут выпадать только в виде мокрого снега и дождя. При этом Вильфанд указал, что прогнозы не всегда бывают точными, и посоветовал не терять надежду.

Ранее сообщалось, что похолодание придет в столицу в конце недели. В пятницу температура понизится примерно на 5 градусов.

По данным синоптиков, погода в Москве на этой неделе может побить 133-летний рекорд тепла. Не исключено обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха.

