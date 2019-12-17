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Москва 24

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Общество

12:01

Лед на московских водоемах может растаять из-за аномалий погоды

общество город погода

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Москвичей предупредили о возможном таянии льда на столичных водоемах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя территориального органа, главного государственного инспектора по маломерным судам ГУ МЧС России по Москве Владимира Волкова.

В настоящий момент на закрытых водоемах в ТиНАО толщина льда составляет до 10 сантиметров, на Бездонном озере – 3 сантиметра, на внутренних водоемах – Царицынском, Люблинском, Борисовских прудах – 9-10 сантиметров. На Москве-реке льда нет вовсе.

"Мы ожидаем, что с учетом температуры плюс 6 градусов льда может вообще не остаться", – сообщил Волков.

Ранее сообщалось, что в столице на деревьях начали набухать почки. Аномалия была зафиксирована на улице Пришвина и связана с установившейся в регионе теплой погодой.

В Москве на деревьях стали набухать и распускаться почки

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