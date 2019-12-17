Облачная погода с небольшими осадками ожидается в столице 17 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с небольшими осадками и до 4 градусов тепла ожидается в столице и Московской области во вторник, говорится на портале "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в столице достигнет 1–3 градусов тепла, по области – от минус 1 до 4 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западного направления 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 80%", – говорится в сообщении.

Как отмечают синоптики, температура воздуха превышает климатические значения почти на 5 градусов, кислородный режим атмосферы характеризуется условиями гипоксии, атмосферное давление в пределах нормы.

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что снег в столичном регионе не выпадет до конца этой недели. По словам специалиста, до четверга в Москве сохранится высокая температура, поэтому осадки будут выпадать только в виде мокрого снега и дождя. При этом Вильфанд указал, что прогнозы не всегда бывают точными, и посоветовал не терять надежду.

Ранее сообщалось, что похолодание придет в столицу в конце недели. В пятницу температура понизится примерно на 5 градусов.

По данным синоптиков, погода в Москве на этой неделе может побить 133-летний рекорд тепла. Не исключено обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха.

