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14:29

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Вильфанд не исключил десятиградусные морозы в Москве

Москвичам посоветовали "точить коньки"
общество погода город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей предупредили о десятиградусных морозах в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его заявлениям, в конце месяца не исключены морозы до минус десяти градусов.

"В конце декабря не исключены температуры со значениями минус 10, а в январе и феврале будут более низкие, поэтому отчаиваться не стоит – нужно точить коньки и лыжи вострить, сейчас самое время для этого", – отметил он.

Кроме того, синоптик сообщил, что ближайшую неделю в столице будет держаться теплая погода. По его словам, температурная норма превышена на 8-10 градусов.

Насчет снежного покрова Вильфанд разочаровал, сказав, что его в ближайшие дни в Москве ждать не стоит.

В среду, 18 декабря, температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к полудню среды поднялась до +2,9 градуса.

Синоптики Гидрометцентра России отмечают, что среда стала самым теплым днем в Москве за последний 71 год метеонаблюдений. Абсолютный тепловой рекорд для 18 декабря был установлен в 1886 году, тогда в городе температура поднялась до +5,3 градуса.

Метеорологи не исключают, что в среду температура в городе может подняться до +6 градусов. При этом они добавляют, что аномальное тепло сохранится в городе до четверга.

Ранее на Avito разместили объявление о продаже отсутствующего в Москве снега. Расценки на столь редкий этой зимой "продукт" варьировались от 500 рублей до нескольких тысяч.

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