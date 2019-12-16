Отсутствующий в Москве снег продают на Avito

На сайте Avito появилось сразу несколько объявлений о продаже снега, передает телеканал Москва 24.

Дело все в том, что в Москве установилась погода, которая соответствует октябрьской, а к концу недели синоптики прогнозируют и вовсе новый температурный рекорд. Надеяться на снег в такой теплой обстановке не стоит, говорят синоптики. Поэтому праздничное настроение москвичи создают себе сами разными способами.

Так, житель Омска разместил на сервисе Avito объявление, где предлагает купить ведро "рассыпчатого и холодного снега" за 500 рублей. При этом при покупке пяти ведер мужчина обещает в подарок дать совок и осуществить бесплатную доставку.

В это же время на просторах сервиса наблюдается другое объявление от жителя Оренбурга, который готов продать снег "чистый, без реагентов" за семь тысяч рублей.

А вот другой покупатель из Омска готов продать снег "естественного происхождения" за тысячу рублей за кубометр. В своем объявлении продавец написал, что такой снег станет "отличным подарком для ребенка любого возраста".

"Мы в Омске живем, сгребаем его, готовим большие объемы, и люди приезжают, кому нужно. Обычный атмосферный снег", – рассказал продавец снега Николай.

Тем временем в компаниях по перевозке снега отмечают, что снег за 15 кубометров обойдется в 15 тысяч рублей, отдельно рассчитывают доставку с помощью спецтранспорта с рефрижератором за 90 тысяч рублей. Итого снег обойдется в 105 тысяч рублей, однако никто не дает никаких гарантий. При устойчивом плюсе такой снег может растаять, не дождавшись и Нового года.

Ранее и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз погоды на Новый год. Он не исключил, что ночь на 1 января 2020 года будет бесснежной. Метеоролог также отметил, что праздничные ночи без снега в Москве стали более частыми. За последние годы такие ночи наблюдались в 2006 и 2017 годах.

