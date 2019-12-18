Москвичей предупредили о тумане в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туман ожидается в Москве до утра 18 декабря, сообщила пресс-служба МЧС по столице. По прогнозам Росгидромета, он сохранится до 8:00 среды. Видимостью составит 100-500 метров.

Водителям рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также призвали избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

В то же время пешеходам при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде, передает Агентство "Москва".

Гидрометцентр ранее объявил в Москве и Московской области с утра среды, 18 декабря до утра пятницы, 20 декабря желтый уровень погодной опасности из-за ветра.