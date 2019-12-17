Синоптики предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

22-23 декабря в Москве может быть повторен или превышен рекорд низкого атмосферного давления, зафиксированный в 1971 году, сообщает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам, в субботу, 22 декабря, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, в воскресенье, 23 декабря, – 743.

Ранее в ЦОДД рекомендовали столичным водителям пересесть на метро, МЦД и МЦК в часы пик из-за плотного движения. Ситуацию на дорогах осложняет мокрый снег.

Из-за порывистого ветра в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 9:00 18 декабря до 9:00 20 декабря.

По прогнозам, в столичном регионе сохранится теплая погода, поэтому осадки будут выпадать только в виде мокрого снега и дождя.