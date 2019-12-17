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Москва 24

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16:12

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

город погода транспорт авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения рекомендовал столичным водителям пересесть на метро, МЦД и МЦК в часы пик из-за плотного движения.

"Плотное движение в городе с самого утра. Предновогодняя Москва – она такая. Тщательно планируйте время поездок", – отмечается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Там добавили, что ситуацию на дорогах осложняет мокрый снег, который в ближайшие часы не прекратится.


Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Период предупреждения действует с 9:00 18 декабря до 9:00 20 декабря.

По прогнозам, в столичном регионе сохранится теплая погода, поэтому осадки будут выпадать только в виде мокрого снега и дождя.

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