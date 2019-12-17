Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения рекомендовал столичным водителям пересесть на метро, МЦД и МЦК в часы пик из-за плотного движения.

"Плотное движение в городе с самого утра. Предновогодняя Москва – она такая. Тщательно планируйте время поездок", – отмечается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Там добавили, что ситуацию на дорогах осложняет мокрый снег, который в ближайшие часы не прекратится.

Плотное движение в городе с самого утра. Предновогодняя Москва - она такая. Ситуацию осложняет мокрый снег, который, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы не прекратится. Тщательно планируйте время поездок. В пиковые часы быстрее будет на #метро, #МЦД и #МЦК. pic.twitter.com/z4sk2dm6jN — ЦОДД (@gucodd) December 17, 2019



Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Период предупреждения действует с 9:00 18 декабря до 9:00 20 декабря.

По прогнозам, в столичном регионе сохранится теплая погода, поэтому осадки будут выпадать только в виде мокрого снега и дождя.