Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В новогодние праздники сервисные центры "Московский транспорт" не будут работать 1 и 7 января. Об этом говорится на Едином транспортном портале столицы.

Таким образом, сервисные центры буду работать 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. 31 декабря центры закроются в 19:00. После праздников работа центров возобновится в привычном графике – понедельник – воскресенье с 08:00 до 20:00.

В центрах "Московский транспорт" горожане могут оставить обращение или жалобу на правонарушение, а также оформить возврат автомобиля со специальной стоянки, отдать на экспертизу проездные билеты, узнать о действующих правилах на въезд и передвижение грузового транспорта по Москве и задать любые вопросы о столичном транспорте.

Ранее сообщалось, что жители столицы смогут записать поздравления с Новым годом и Рождеством для пассажиров городского транспорта, а также для своих близких. Аудиосообщения будут транслировать в салонах автобусов частных перевозчиков. Акция "Голос пассажира" будет проходить с 25 декабря по 8 января.

Принять участие могут все желающие бесплатно, но нужна предварительная регистрация. Записать поздравление предлагают 21 и 22 декабря. Это можно будет сделать в студии звукозаписи, которая находится по адресу улица Маршала Бирюзова, дом 17. Текст поздравления рекомендуют подготовить заранее, до начала записи. Длительность аудиосообщения может составлять до нескольких минут.

