Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

13:02

Сервисные центры "Московский транспорт" не будут работать 1 и 7 января

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В новогодние праздники сервисные центры "Московский транспорт" не будут работать 1 и 7 января. Об этом говорится на Едином транспортном портале столицы.

Таким образом, сервисные центры буду работать 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. 31 декабря центры закроются в 19:00. После праздников работа центров возобновится в привычном графике – понедельник – воскресенье с 08:00 до 20:00.

В центрах "Московский транспорт" горожане могут оставить обращение или жалобу на правонарушение, а также оформить возврат автомобиля со специальной стоянки, отдать на экспертизу проездные билеты, узнать о действующих правилах на въезд и передвижение грузового транспорта по Москве и задать любые вопросы о столичном транспорте.

Ранее сообщалось, что жители столицы смогут записать поздравления с Новым годом и Рождеством для пассажиров городского транспорта, а также для своих близких. Аудиосообщения будут транслировать в салонах автобусов частных перевозчиков. Акция "Голос пассажира" будет проходить с 25 декабря по 8 января.

Принять участие могут все желающие бесплатно, но нужна предварительная регистрация. Записать поздравление предлагают 21 и 22 декабря. Это можно будет сделать в студии звукозаписи, которая находится по адресу улица Маршала Бирюзова, дом 17. Текст поздравления рекомендуют подготовить заранее, до начала записи. Длительность аудиосообщения может составлять до нескольких минут.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика