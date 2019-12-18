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Москва 24

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Общество

15:58

Москвичей предупредили об усилении ветра

общество погода город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице в четверг ожидается усиление порывов ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московский главк МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 часов до 21:00 часа 19 декабря в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 17-22 метров в секунду", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим рекомендуется избегать нахождения под шаткими конструкциями, а также не укрываться под деревьями. Водителей же призвали к снижению скорости на дорогах и увеличении дистанции между транспортными средствами.

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) также посоветовал водителям в связи с прогнозируемым 19 декабря сильным ветром не парковаться под рекламными щитами и деревьями.


Ранее синоптики не исключили установления десятиградусных морозов в Москве. Роман Вильфанд также сделал заявление насчет снега в столичном регионе.

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