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Город

10:57

Москвичей предупредили об усилении ветра до 24 м/с

общество погода город

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Главное управление МЧС по Москве предупреждает об усилении ветра в четверг, 19 декабря. Его порывы могут достигать скорости до 24 метров в секунду.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:30 до 21:00 местами по Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 19-24 метра в секунду", – отмечается в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Машины на время стихии лучше поставить в гараж. В ведомстве призвали горожан быть внимательными и осторожными, чтобы избежать травм.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого порывистого ветра до конца утра пятницы. Период предупреждения действует до 9:00 пятницы, 20 декабря.

Из-за непогоды городские службы перешли на усиленный режим работы. Им розданы предписания по защите зданий и сооружений жилого и нежилого фондов, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.

По причине ухудшения погоды на повышенный режим готовности перешла Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК). Кроме того, специалисты произвели внеочередные осмотры энергооборудования.

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