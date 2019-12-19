МОЭСК перешла на режим повышенной готовности из-за погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) перешла на режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Во всех филиалах компании в связи с неблагоприятными погодными условиями, связанными с усилением западного и северо-западного ветра с порывами от 17 до 25 метров в секунду введен режим повышенной готовности", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ответственные руководители филиалов и районов электросетей будут дежурить. Также специалисты произвели внеочередные осмотры энергооборудования.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники компании отреагируют на любые изменения оперативной обстановки в столице и Подмосковье.

Также в режим постоянной готовности переведены 443 бригады – это более 2 тысяч человек. А также 2726 единиц спецтехники.

В случае возникновения нарушений, вызванных плохими погодными условиями, энергетики оперативно подадут электричество на социально значимые и жизненно важные объекты.

До конца утра пятницы Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого порывистого ветра. Период предупреждения действует до 9:00 20 декабря.

Из-за непогоды городские службы перешли на усиленный режим работы. Им розданы предписания по защите зданий и сооружений жилого и нежилого фондов, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" попросили водителей парковать автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций.

"Будьте осторожны: паркуйте автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций", – говорится в сообщении.

По прогнозам, снег в столичном регионе не выпадет до конца недели. До четверга в Москве сохранится высокая температура, поэтому осадки будут выпадать только в виде мокрого снега и дождя.

Бесснежной может стать и новогодняя ночь. За последние годы ночи без снега наблюдались в 2006 и 2017 годах.

