МОЭСК перешла на режим повышенной готовности из-за погоды

10:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) перешла на режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Во всех филиалах компании в связи с неблагоприятными погодными условиями, связанными с усилением западного и северо-западного ветра с порывами от 17 до 25 метров в секунду введен режим повышенной готовности", – говорится в сообщении.
Как отмечается, ответственные руководители филиалов и районов электросетей будут дежурить. Также специалисты произвели внеочередные осмотры энергооборудования.
В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники компании отреагируют на любые изменения оперативной обстановки в столице и Подмосковье.
Также в режим постоянной готовности переведены 443 бригады – это более 2 тысяч человек. А также 2726 единиц спецтехники.
В случае возникновения нарушений, вызванных плохими погодными условиями, энергетики оперативно подадут электричество на социально значимые и жизненно важные объекты.
До конца утра пятницы Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого порывистого ветра. Период предупреждения действует до 9:00 20 декабря.
Из-за непогоды городские службы перешли на усиленный режим работы. Им розданы предписания по защите зданий и сооружений жилого и нежилого фондов, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.
В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" попросили водителей парковать автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций.
"Будьте осторожны: паркуйте автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций", – говорится в сообщении.
По прогнозам, снег в столичном регионе не выпадет до конца недели. До четверга в Москве сохранится высокая температура, поэтому осадки будут выпадать только в виде мокрого снега и дождя.
Бесснежной может стать и новогодняя ночь. За последние годы ночи без снега наблюдались в 2006 и 2017 годах.
"Утро": сильный ветер ожидается в столице 19 декабря
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: