Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:46

Следующая неделя готовит новые температурные рекорды в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в начале следующей недели возможны новые температурные рекорды. Об этом проинформировали в пресс-службе центра погоды "Фобос".

Несмотря на то что 19 декабря считается днем святителя Николая, который в народе называют холодным, в столичном регионе установилась и явно не намерена его покидать плюсовая температура.

"Наши предки говорили: "Хвали зиму после Николина дня. Первые серьезные морозы – Никольские. Подошел бы Николин день – будет и зима". Однако меняющийся климат делает погодные приметы наших предков все менее и менее полезными", – отметили в пресс-службе.

Синоптики рассказали, что никольские морозы в этом году прошли стороной центральную часть европейской России. Даже понижение столбиков термометров до отметки в 0 и минус два градуса не приблизит погоду к климатической норме.

"В начале новой недели вполне возможны очередные рекордные максимумы. И вся надежда только на последние два-три дня декабря, обещающие, по предварительным прогнозам, небольшие морозы и снег", – добавили в погодном центре.

Ранее сообщалось, что аномальное тепло сохранится в столице в последнюю неделю декабря. Такие предположения сделали специалисты Гидрометцентра.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика