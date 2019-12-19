Следующая неделя готовит новые температурные рекорды в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в начале следующей недели возможны новые температурные рекорды. Об этом проинформировали в пресс-службе центра погоды "Фобос".

Несмотря на то что 19 декабря считается днем святителя Николая, который в народе называют холодным, в столичном регионе установилась и явно не намерена его покидать плюсовая температура.

"Наши предки говорили: "Хвали зиму после Николина дня. Первые серьезные морозы – Никольские. Подошел бы Николин день – будет и зима". Однако меняющийся климат делает погодные приметы наших предков все менее и менее полезными", – отметили в пресс-службе.

Синоптики рассказали, что никольские морозы в этом году прошли стороной центральную часть европейской России. Даже понижение столбиков термометров до отметки в 0 и минус два градуса не приблизит погоду к климатической норме.

"В начале новой недели вполне возможны очередные рекордные максимумы. И вся надежда только на последние два-три дня декабря, обещающие, по предварительным прогнозам, небольшие морозы и снег", – добавили в погодном центре.

Ранее сообщалось, что аномальное тепло сохранится в столице в последнюю неделю декабря. Такие предположения сделали специалисты Гидрометцентра.